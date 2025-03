Lula faz evento nesta semana para apresentar programas e ações de dois anos de governo A cerimônia será realizada na quinta-feira (3), a partir das 10h, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF) Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 31/03/2025 - 09h45 (Atualizado em 31/03/2025 - 10h12 ) twitter

Lula vai apresentar ações do governo federal em dois anos de mandato Ricardo Stuckert/PR - 29.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta semana um evento para apresentar os programas e ações do governo federal nos primeiros dois anos de mandato. A cerimônia será realizada na quinta-feira (3), a partir das 10h, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF).

De acordo com o Palácio do Planalto, o evento recebeu o nome de “O Brasil Dando a Volta Por Cima”. A cerimônia vai contar com a participação de ministros de Estado, parlamentares, autoridades e integrantes da sociedade civil organizada. O movimento ocorre em meio à baixa popularidade do petista.

Nos últimos dias, Lula viajou para o continente asiático, onde teve compromissos públicos no Japão e, depois, no Vietnã. O saldo da viagem foi a abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira e venda de jatos da Embraer, entre outros acordos.

De volta ao Brasil, o presidente deve sancionar o Orçamento de 2025. A data limite é 15 de abril. Apesar de poder analisar o texto até a primeira quinzena do próximo mês, a expectativa é que Lula sancione a proposta antes disso, como apurou o R7.

‌



O Orçamento deveria ter sido aprovado pelo Congresso ainda em 2024. No entanto, impasses em torno das emendas parlamentares atrasaram a votação. Sem o Orçamento aprovado e sancionado nos primeiros meses deste ano, o governo federal foi obrigado a trabalhar com recursos limitados, suficientes apenas para manter a máquina pública.

