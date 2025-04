‘Tomaremos todas as medidas possíveis para proteger nossas empresas’, diz Lula sobre taxas dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um balanço de seu mandato de pouco mais de dois anos durante o evento “O Brasil Dando a Volta Por Cima” , realizado em Brasília nesta quinta-feira (3). Na cerimônia, Lula criticou a situação do Brasil quando assumiu o cargo, em 2023: “A começar pela reconstrução de um país deixado em ruínas pelo governo anterior. O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Um Brasil que dá a volta por cima, e deixa de ser o eterno país do futuro para construir hoje o seu futuro”.



O presidente apresentou as medidas que devem ser implementadas contra as taxas anunciadas por Donald Trump na quarta-feira (2). “Defendemos o multilateralismo e o livre-comércio, e responderemos a qualquer tentativa de impor o protecionismo, que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros , tomaremos todas as medidas possíveis para proteger as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros”, anunciou.



Lula voltou a falar sobre a transição do governo anterior para seu terceiro mandato, comparando com um “trabalhador rural que volta ao campo para plantar e só encontra a terra arrasada”. “Em apenas dois anos de muito trabalho, nós arrumamos a casa. Refizemos os alicerces, erguemos de novo as paredes, aramos a terra, semeamos, regamos com carinho e estamos colhendo os resultados. O Brasil está de novo entre as dez maiores economias do mundo”, disse o estadista.



O presidente ainda listou algumas das principais medidas tomadas pelo governo — algumas prometidas durante a campanha eleitoral. “A pobreza e a extrema pobreza caíram aos menores níveis da história. Isentamos o Imposto de Renda a quem ganha até dois salários mínimos, enviamos para o Congresso Nacional o projeto de lei isentando do Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5.000 ”, completou Lula.