Lupi diz que indicação do presidente do INSS foi de sua ‘inteira responsabilidade’

Lupi assume responsabilidade por indicação de Stefanutto Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou nesta quarta-feira (23) que a escolha de Alessandro Stefanutto para a presidência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi de sua “inteira responsabilidade”. Stefanutto foi afastado do cargo após ser alvo de uma operação da PF (Polícia Federal), deflagrada nesta manhã, para investigar fraudes em benefícios do INSS.

“A indicação do Stefanutto é da minha inteira responsabilidade. Vamos agora aguardar o processo, que corre sob segredo de Justiça”, afirmou o ministro.

Carlos Lupi também declarou que não tolerará irregularidades dentro da pasta. “Quero punir exemplarmente qualquer cidadão ou cidadã que tenha cometido erros, malfeitos ou crimes.”

Stefanutto é um dos alvos de mandados de busca e apreensão e é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários. Servidor de carreira do Instituto desde 2000, Stefanutto ocupava a presidência do órgão desde janeiro de 2023.

Segundo a PF, o esquema operava por meio de entidades associativas, que realizavam cobranças não autorizadas sobre aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS.

A operação apura prejuízos que podem ultrapassar R$ 6 bilhões entre 2019 e 2024, relacionados a mensalidades associativas cobradas sem consentimento dos aposentados e pensionistas.

Presidente do INSS afastado

Alessandro Stefanutto foi afastado do cargo nesta quarta-feira por decisão judicial. A medida ocorre no contexto da Operação Sem Desconto. Ele é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários.

Servidor de carreira do Instituto desde 2000, Stefanutto ocupava a presidência do órgão desde janeiro de 2023. Além dele, até o momento, três servidores do órgão foram afastados de seus cargos por determinação da Justiça. São eles:

Giovani Batista Fassarella Spiecker, coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente;

Vanderlei Barbosa dos Santos, diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão;

Jucimar Fonseca da Silva, coordenador-geral de Pagamentos e Benefícios.

