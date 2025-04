Ministério da Saúde compra 57 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 Atualmente, 86% dos brasileiros já receberam pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19 Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 15/04/2025 - 11h32 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h35 ) twitter

As entregas serão feitas de forma parcelada Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Saúde fechou a compra de 57 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O contrato, assinado na última sexta-feira (11), assegura a continuidade da vacinação no país, com a oferta da versão mais atualizada do imunizante aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

As entregas serão feitas de forma parcelada, conforme a demanda e a adesão da população à vacinação. A primeira remessa, com 8,5 milhões de doses, deve chegar entre abril e maio deste ano. A previsão é de que mais de 15 milhões de doses sejam aplicadas ainda em 2025, com um investimento estimado em R$ 700 milhões.

A vacina será fornecida pela farmacêutica Pfizer e está destinada ao público a partir de 12 anos de idade, abrangendo adolescentes e adultos. Inicialmente, a empresa Zalika seria responsável pelo fornecimento, mas teve a atualização do imunizante reprovada pela Anvisa. Com isso, a Pfizer, segunda colocada no processo, assumiu o fornecimento.

Contrato com validade de até dois anos

A aquisição faz parte de uma ata de registro de preços concluída no fim de 2024, com validade de até dois anos. O acordo garante que todas as doses adquiridas estejam alinhadas às versões tecnológicas mais recentes e licenciadas pela Anvisa, conforme a necessidade do Ministério da Saúde.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Apesar do prazo estendido, os valores previstos na ata podem ser executados antes do tempo, caso haja necessidade e orçamento disponível. O objetivo é garantir abastecimento contínuo e com vacinas atualizadas, de acordo com o cenário epidemiológico do país.

Público-alvo e calendário de vacinação

A vacinação contra a Covid-19 permanece prioritária para crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes e grupos com maior vulnerabilidade, como pessoas imunocomprometidas, ribeirinhos, quilombolas e indivíduos com comorbidades.

‌



O imunizante agora também integra o calendário vacinal nacional para gestantes e idosos. As gestantes receberão uma dose por gestação, enquanto os idosos receberão uma dose a cada seis meses.

Para os grupos especiais, a vacinação será periódica: a cada seis meses para imunocomprometidos e anualmente para os demais. A aplicação estará disponível em todas as salas de vacinação do país.

‌



Atualmente, 86% dos brasileiros já receberam pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19.

