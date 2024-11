O que se sabe sobre a XEC, nova variante da Covid-19 presente no Brasil

Em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (15), Paola Resende, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, disse que a nova variante da Covid-19, conhecida como XEC , já foi detectada em 37 países. "Aqui, ela está presente no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina. E foi classificada como uma variante sob monitoramento, por conta da sua capacidade de se espalhar rapidamente entre a população . Temos que ver como será o movimento dela no Brasil."