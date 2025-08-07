Moraes autoriza visita de Tarcísio e outros políticos a Bolsonaro
O encontro dos dois vai acontecer nesta quinta-feira (7), entre 10h e 18h, conforme decisão do ministro do STF
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Moraes autorizou as visitas desde que as determinações legais e judiciais impostas devem ser respeitadas.
O ex-presidente está em prisão domiciliar, e Tarcísio pediu a Moraes para visitar Bolsonaro. O encontro dos dois vai acontecer nesta quinta-feira (7), entre 10h e 18h, conforme decisão do ministro do STF.
O ministro também autorizou para os próximos dias as visitas da vice-governadora do DF, Celina Leão, dos deputados Geraldo Junio do Amaral, Luciano Zucco, Marcelo Moraes e do empresário Renato Araújo.
Moraes já recebeu outros pedidos de parlamentares. No pedido, Tarcísio afirmou que é amigo de Bolsonaro.
Tarcísio criticou duramente a decisão que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro.
Em vídeo divulgado na última segunda-feira (4), o governador de São Paulo classificou a medida como um “absurdo” e sugeriu que o ex-presidente tem sido alvo de perseguição política.
Tarcísio questionou os fundamentos do processo, a ausência de provas e o impacto da decisão sobre a confiança da população nas instituições democráticas.
“A prisão no Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar”, afirmou.
