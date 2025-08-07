Moraes autoriza visita de Tarcísio e outros políticos a Bolsonaro O encontro dos dois vai acontecer nesta quinta-feira (7), entre 10h e 18h, conforme decisão do ministro do STF Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 07/08/2025 - 11h25 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h37 ) twitter

Moraes autoriza visita de Tarcísio e outros políticos a Bolsonaro Repodução/TV Justiça

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Moraes autorizou as visitas desde que as determinações legais e judiciais impostas devem ser respeitadas.

O ex-presidente está em prisão domiciliar, e Tarcísio pediu a Moraes para visitar Bolsonaro. O encontro dos dois vai acontecer nesta quinta-feira (7), entre 10h e 18h, conforme decisão do ministro do STF.

O ministro também autorizou para os próximos dias as visitas da vice-governadora do DF, Celina Leão, dos deputados Geraldo Junio do Amaral, Luciano Zucco, Marcelo Moraes e do empresário Renato Araújo.

‌



Moraes já recebeu outros pedidos de parlamentares. No pedido, Tarcísio afirmou que é amigo de Bolsonaro.

Tarcísio criticou duramente a decisão que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro.

‌



Em vídeo divulgado na última segunda-feira (4), o governador de São Paulo classificou a medida como um “absurdo” e sugeriu que o ex-presidente tem sido alvo de perseguição política.

Tarcísio questionou os fundamentos do processo, a ausência de provas e o impacto da decisão sobre a confiança da população nas instituições democráticas.

‌



“A prisão no Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar”, afirmou.

