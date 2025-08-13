Marido de Carla Zambelli tem contas bloqueadas pela Justiça brasileira Antônio Aginaldo de Oliveira, que inicialmente acompanhou a mulher na ida à Europa, está agora em Israel Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 13/08/2025 - 17h56 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h16 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Antônio Aginaldo, marido de Carla Zambelli, teve sua conta bloqueada pelo STF devido a processos sigilosos.

Zambelli, condenada a dez anos de prisão, viajou para a Europa e foi presa na Itália.

A deputada aguarda decisão sobre extradição e questões de saúde durante a prisão em Roma.

Novas audiências estão marcadas para avaliar sua saúde e condições de encarceramento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Zambelli e o marido, Antônio Aginaldo de Oliveira Reprodução/Facebook

Antônio Aginaldo de Oliveira, marido da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), teve a conta bancária bloqueada por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal). A medida está ligada a processos que correm sob sigilo.

Aginaldo, que inicialmente acompanhou a mulher na ida à Europa, está agora em Israel e não tem previsão de retorno ao Brasil. As informações foram confirmadas pela defesa do casal.

Coronel da reserva da Polícia Militar e ex-comandante da Força Nacional durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Oliveira foi exonerado em junho deste ano do cargo de secretário de Segurança Pública de Caucaia, no interior do Ceará.

Antes da exoneração, ele já havia pedido afastamento do cargo por motivos de “doença em pessoa da família”, conforme consta no Diário Oficial do município.

‌



Em maio, Carla Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) com o auxílio do hacker Walter Delgatti, condenado a oito anos e três meses de prisão no mesmo processo. O objetivo era incluir a emissão de um mandado de prisão falso contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Ela também foi condenada à perda do mandato parlamentar e ao pagamento de R$ 2 milhões em danos morais coletivos, multa a ser paga também por Delgatti.

‌



Após a condenação, enquanto ainda tramitavam recursos, Zambelli viajou para a Europa e se tornou foragida da Justiça brasileira, mas foi presa na Itália em julho. Na ocasião, já havia sido decretado o trânsito em julgado da condenação. Ela permanece na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma.

Diante do pedido de extradição emitido pelo STF, a deputada licenciada aguarda que o país europeu decida se ela será processada na Itália ou seguirá para o Brasil. O processo de extradição pode durar de um ano e meio a dois anos, segundo especialistas.

‌



Uma nova audiência foi realizada na manhã desta quarta-feira (13), mas ainda não houve decisão sobre a possibilidade de Zambelli aguardar o processo em liberdade ou em prisão domiciliar.

Ela continuará presa, porém, até que a Justiça italiana avalie questões de saúde, após a deputada alegar ter passado mal.

Greve de fome

Zambelli fez greve de fome na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, onde permanece presa no aguardo do processo de extradição.

Segundo o advogado Fabio Pagnozzi, a parlamentar enfrenta uma série de problemas de saúde e apresentou um mal-estar nesta quarta-feira, antes da retomada da audiência que tratou de seu caso.

A Justiça italiana definiu duas novas datas: em 18 de agosto será realizada uma perícia médica para avaliar o estado de saúde da deputada; e em 27 de agosto ocorrerá uma audiência para discutir a possibilidade de afrouxar as condições de encarceramento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

