Morre ex-deputado federal Luiz Dantas, pai do governador de Alagoas Luiz Dantas foi deputado federal por quatro mandatos consecutivos e é pai de Paulo Dantas, governador de Alagoas Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 05/03/2025 - 21h56 (Atualizado em 05/03/2025 - 22h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luiz Dantas foi deputado federal entre 1991 e 2007 Câmara Municipal de AL/ reprodução

Morreu em São Paulo, nesta quarta-feira (5), o ex-deputado federal Luiz Dantas, aos 75 anos. O político tratava um câncer de faringe e morreu em decorrência de complicações no tratamento. Ele deixa esposa e cinco filhos, entre eles, o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB).

Pelas redes sociais, Paulo Dantas lamentou a morte do pai e relembrou a importância dele na política alagoana. “Meu coração está triste com a partida do meu pai. Acompanhei sua trajetória pública, seu compromisso com o sertanejo e com todos os alagoanos, mas, acima de tudo, vi de perto o homem que construiu uma família com mulheres e homens bem criados”, disse.

Luiz Dantas foi deputado federal por quatro mandatos consecutivos (1991-2007). Depois foi por duas vezes deputado estadual, quando presidiu a Assembleia Legislativa de Alagoas. Ele também foi secretário da Fazenda de Alagoas, na gestão do então governador Fernando Collor de Mello.

Além disso, foi Secretário de Saneamento e Energia no governo Divaldo Suruagy e ocupou o cargo de diretor de Operações do Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas na gestão do governador Teotônio Vilela Filho.

‌



Repercussão

A Assembleia Legislativa de Alagoas lamentou a morte do ex-presidente da casa. “O Poder Legislativo expressa sua solidariedade à família, aos amigos e a todos que conviveram com Luiz Dantas”, disse. A Câmara Municipal de Maceió também emitiu nota de pesar pela morte do político e expressou “solidariedade aos familiares e amigos”.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes também se solidarizou com familiares e amigos. “Com atuação firme na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, Luiz deixa legado de espírito público e de dedicação ao povo alagoano. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, disse.

‌



O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse receber “com extremo pesar” a notícia do falecimento do seu amigo pessoal. “Tive a honra de conviver com ele ao longo de anos em Alagoas e no Congresso Nacional. Luiz Dantas deixa um vazio enorme em todos nós. Que Deus o guarde e console a família.”

Senador licenciado por Alagoas, o ministro dos Transportes, Renan Filho, também se pronunciou. “Lamento a morte de Luiz Dantas, político de longa trajetória como deputado estadual e federal por Alagoas e pai do governador @paulodantas. Ao meu amigo Paulo e a todos os familiares, meus profundos sentimentos. Que Deus conforte o coração de vocês”, escreveu nas redes sociais.

‌