Câmara prioriza projetos contra fraudes no INSS

Câmara deve votar urgência em pacote antifraude no INSS

O Congresso Nacional continua a debater as fraudes relacionadas a descontos não autorizados no INSS. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que os projetos destinados a combater essas irregularidades serão colocados em pauta com urgência, permitindo que sejam avaliados diretamente pelo plenário.

Enquanto isso, no Senado, a oposição está planejando uma reunião com o presidente Davi Alcolumbre. O objetivo é pressionar pela criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta por senadores e deputados, para investigar as fraudes no INSS.

