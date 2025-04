‘Não vamos maquiar’ Belém na COP: para ministro, mundo deve saber como é viver na Amazônia Ao R7, Jader Filho defendeu uso de financiamentos climáticos para infraestruturas de cidades; Belém recebe evento em novembro Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 02h00 ) twitter

Ministro, que nasceu em Belém, garantiu que novas obras na cidade para COP serão finalizadas a tempo Lula Marques/Agência Brasil

O ministro das Cidades, Jader Filho, declarou que Belém (PA), cidade que sediará a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) em novembro, não será “maquiada” para receber o evento. Em entrevista ao R7, o ministro opinou ser importante que os líderes mundiais conheçam a realidade de uma cidade amazônica e saibam como é viver em uma floresta tropical. Jader garantiu que as novas obras na capital paraense para a COP30 serão concluídas a tempo.

“Pode ter certeza que vai dar tempo [de entregar as novas estruturas]. Vamos fazer a melhor COP de todos os tempos. Tem muita gente que fica torcendo contra, mas no fim, a cidade vai estar linda, preparada para receber os turistas. Não vamos esconder os problemas, acho importante que os líderes mundiais entendam o que é uma cidade amazônica. Ninguém vai maquiar absolutamente nada, mas as infraestruturas, pode ter certeza que Belém vai receber muito bem”, destacou o ministro.

São esperadas cerca de 40 mil pessoas durante os principais dias da cúpula. Dessas, aproximadamente 7.000 são de equipes da ONU (Organização das Nações Unidas) e delegações dos países participantes.

A primeira infraestrutura para a COP30, a revitalização do Mercado São Brás, foi entregue pelo governo federal e pela Prefeitura de Belém em dezembro, com investimento de R$ 150 milhões. Ao todo, são ao menos 30 obras na cidade para receber o evento.

Os recursos para os empreendimentos são dos governos federal, estadual e municipal, em parceria com a Itaipu Binacional e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

‘Maioria do povo na Amazônia vive nas cidades’

Jader também defendeu que parte dos financiamentos climáticos sejam usados para aperfeiçoar as infraestruturas urbanas. Segundo o ministro, o pleito será debatido nesta edição da conferência.

“Um dos temas que a gente vai levar para a COP é o tema urbano. Precisamos, obviamente, cuidar do meio ambiente, mas a gente precisa cuidar das cidades. As pessoas que moram nas cidades amazônicas querem ter direito a saneamento básico, boas escolas, saúde, transporte público, emprego de qualidade, lazer. Além de discutir o meio ambiente, a gente precisa trazer o tema das cidades para o centro da discussão. O financiamento desses recursos que tratam de meio ambiente precisa também financiar as infraestruturas nas cidades. A maioria do povo na Amazônia não vive nas florestas, vive nas cidades”, pontuou.

“Seja do Brasil, seja dos outros países do Terceiro Mundo que têm florestas e cuidam das suas florestas, a gente quer avançar obviamente com infraestrutura nas nossas cidades, mas a gente precisa também de financiamento para cuidar das pessoas que moram nas cidades amazônicas a partir das grandes economias do mundo, porque são elas as maiores emissoras de carbono, como é o caso dos Estados Unidos”, completou.

‘Temos pobres, mas temos orgulho’

As falas de Jader estão em consonância com declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em fevereiro, durante agenda em Belém, o petista afirmou que não vai “enfeitar” a capital paraense para receber a COP30. “Nós temos pobres, mas temos orgulho”, afirmou Lula.

“Nós vamos fazer a COP aqui. Não tem problema que Belém seja do jeito que for, que o povo seja do jeito que for. É aqui. Eles têm que saber o quanto dói uma picada de carapanã [mosquito]. Eles têm que saber porque é bom. Eles têm que saber que aqui é um povo extraordinariamente alegre, é um povo feliz, é um povo trabalhador”, disse ele à época.

“E eles vão ver como é que a gente vive. Eu não vou enfeitar, eu não vou tirar pobre da rua, eu não vou fazer o que não é possível fazer. Eu quero que eles vejam a nossa Belém do jeito que ela é. Se não tiver hotel cinco estrelas, durma no de quatro. Se não tiver de quatro, durma no de três. Se não tiver de três, durma na estrela do céu do mundo, olhando para o céu, que vai ser maravilhoso”, continuou.

“O que eu posso dizer para vocês é que, com todos os defeitos, com todas as deficiências, vamos fazer a COP que ninguém nunca mais vai esquecer, que é a COP30 em Belém”, concluiu o presidente.

