Carta da COP30 busca aumentar multilateralismo e conectar sociedade civil com acordos do clima

O lançamento da Carta da Presidência COP30 e os seus principais objetivos, aconteceu, nesta segunda-feira (10). O presidente do encontro, Embaixador André Corrêa do Lago, e a diretora-executiva (CEO) da COP30, Ana Toni, participaram de uma entrevista coletiva, no Palácio Itamaraty, e explicaram mais sobre o evento, que ocorrerá em novembro em Belém (PA).

O presidente destacou que a carta é constituída com três principais pontos: o aumento da força do multilateralismo, conectar a sociedade civil nas conversas e acelerar os termos negociados pelo acordo de Paris . Para Lago, esses fatores são essenciais para a implementação de medidas para parar o avanço das mudanças climáticas.