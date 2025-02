No Congresso, oposição critica Lula por alimentos, e governistas rebatem: ‘Sem anistia’ Deputados reclamaram de ausência do presidente em sessão do início do ano no Legislativo Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 03/02/2025 - 18h09 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h17 ) twitter

Deputados da oposição realizaram protesto devido ao preço dos alimentos Ton Molina/Fotoarena/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 3.2.2025

Durante a abertura do ano de 2025 no Congresso Nacional nesta segunda-feira (3), deputados federais de oposição e do governo fizeram manifestações contra e a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes de a cerimônia começar, a oposição reclamou do preço dos alimentos e criticou a ausência do chefe do Executivo no evento, que enviou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para representá-lo.

Minutos antes de a mensagem presidencial ser lida pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Carlos Veras (PT-PE), os parlamentares questionaram: “Lula, cadê você? O povo está com fome e não tem o que comer”. Depois, gritaram “Fora, Lula”.

Além disso, os deputados de oposição usaram bonés com a frase “Comida barata novamente. Bolsonaro 2026″. Eles também levaram peças de picanha e pacotes de café ao plenário como forma de protesto.

Para abafar os gritos, parlamentares governistas passaram a gritar “Sem anistia”, em alusão a uma proposta em discussão no Congresso Nacional para perdoar os crimes de pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Para conter os dois protestos, o presidente do Congresso Nacional e do Senado, senador Davi Alcolumbre (União-AP), pediu “cordialidade” por parte dos grupos.

“Por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos os deputados e deputadas nesse dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do Parlamento brasileiro”, declarou o senador.