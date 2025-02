Em memória do Holocausto, Lula fala em ‘compromisso’ contra ‘extremismo que ressurge’ Genocídio de Hitler contra judeus exterminou ao menos 6 milhões de pessoas, entre os anos 1930 e 1940; ‘Nunca mais’, declara petista Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 27/01/2025 - 17h18 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h27 ) twitter

Recordar 'horrores' do antissemitismo é gesto de 'humanidade' contra toda discriminação, diz Lula José Cruz/Agência Brasil - 22.1.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou o genocídio contra os judeus cometido pela Alemanha nazista de Adolf Hitler nesta segunda-feira (27), Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. O Holocausto vitimou ao menos 6 milhões de judeus, entre 1933 e 1945, ano em que a Segunda Guerra Mundial teve fim. A data relembra a libertação dos prisioneiros de Auschwitz, campo de concentração construído pelos nazistas na Polônia, que completa 80 anos em 2025.

“Como presidente do Brasil, renovo meu compromisso com a luta contra o antissemitismo [discriminação contra judeus] e contra todas as formas de discriminação. Nunca mais”, escreveu Lula, em nota divulgada pelo Palácio do Planalto. (Leia a declaração completa abaixo)

O regime de Hitler não dizimou apenas judeus — ciganos, negros, pessoas com deficiência e outras minorias, como a população LGBT, também foram perseguidas. No total, estima-se que 11 milhões foram mortos no período. Apenas em Auschwitz, cerca de 1,2 milhão de pessoas foram assassinadas.

O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 2005. Atos em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ) relembraram o genocídio dos judeus, com participação de sobreviventes e autoridades.

Nesta segunda (27), líderes europeus vão se reunir na Polônia para marcar a data. Entre os presentes, estarão o rei Charles, do Reino Unido, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente francês, Emmanuel Macron. O evento ocorrerá em uma tenda especialmente erguida sobre o portão de entrada do antigo campo de extermínio.

No início deste mês, o Memorial e Museu de Auschwitz informou que não permitirá discursos de líderes durante a cerimônia. A prioridade será dada aos sobreviventes do campo, que poderão compartilhar memórias. Cada vítima foi convidada a levar um acompanhante.

Nota de Lula

Em 27 de janeiro, é celebrado o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

Há exatos 80 anos, o campo de concentração de Auschwitz foi libertado.

Auschwitz foi o palco de uma brutalidade indescritível, onde pereceram um milhão dos seis milhões de judeus que perderam suas vidas sob a barbárie do regime nazista de Hitler.

Recordar seus horrores não é apenas um ato de memória, mas também um gesto de compromisso com a Humanidade diante dos perigos do extremismo que ressurge nos dias de hoje.

Como presidente do Brasil, renovo meu compromisso com a luta contra o antissemitismo e contra todas as formas de discriminação.

Nunca mais.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

