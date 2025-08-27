‘Nosso intuito não é perseguir servidor’, diz Motta ao comentar reforma administrativa Presidente da Câmara reforçou intenção em pautar proposta para atualizar administração pública Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 27/08/2025 - 11h52 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hugo Motta, presidente da Câmara, destaca a prioridade da votação da reforma administrativa.

Motta afirma que a intenção da reforma não é prejudicar servidores públicos, mas sim aumentar a eficiência do Estado.

A proposta visa modernizar a administração pública e reduzir gastos, mas gera preocupações entre os servidores.

Uma discussão sobre o texto da reforma está agendada para o dia 3 de setembro no plenário da Câmara. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente da Câmara, Hugo Motta, quer priorizar a reforma administrativa Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 26.08.2025

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), reforçou nesta quarta-feira (27) que a Casa deve dar prioridade para votação da reforma administrativa, mas negou que o avanço do texto tenha intenção de prejudicar funcionários públicos.

“Nosso intuito não é perseguir servidor. Servidor é parte da solução, nunca do problema. A única coisa que vamos perseguir é a maior eficiência do Estado”, declarou Motta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O posicionamento fez parte de discurso durante lançamento da agenda do Pacto Contra a Fome, realizado na Câmara, e também foi compartilhado pelo político em redes sociais.

O tom das publicações foi para confirmar que a proposta que atualiza a estrutura da administração pública terá prioridade nas votações da Câmara.

‌



Uma mudança ligada a forma de organização é vista como aposta para a redução de gastos, mas tem sido indagada por servidores para não fragilizar a máquina pública.

Nas palavras de Motta, uma modernização é urgente e vai destravar um assunto estacionado no Congresso.

‌



“Sempre tratada como promessa, nunca como realidade. Aqui na Câmara a gente resolveu mudar essa história e colocamos a Reforma Administrativa como a reforma das reformas. O Estado brasileiro não pode ser uma máquina que gira em torno de si mesma“, destacou.

Como próximos passos, Motta confirmou uma discussão ligada ao texto para o próximo 3 de setembro, no plenário da Câmara. A ideia é abrir espaço para debate das mudanças dentro de uma comissão geral, que permite a participação de todos os deputados.

‌



