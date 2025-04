Nota Legal: mais de R$ 400 mil em bilhetes sorteados ainda não foram resgatados Prazo limite para indicação de conta bancária é 12 de maio; quase quatro mil bilhetes premiados estão pendentes Brasília|Do R7 23/04/2025 - 19h08 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h11 ) twitter

Valor total a ser resgatado é de R$ 431,2 mil Divulgação/Seec-DF - Arquivo

3.844 bilhetes premiados do segundo sorteio de 2024 do Nota Legal ainda não tiveram as contas bancárias para recebimento indicadas. A Seec (Secretaria de Economia do DF) anunciou nesta quarta-feira (23) que o valor total a ser resgatado é de R$ 431,2 mil.

O secretário de economia, Ney Ferraz, ressalta que o prazo final para indicação é 12 de maio. “Estamos reforçando o alerta para que as pessoas verifiquem se foram sorteadas”, afirma.

Entre os quase quatro mil bilhetes premiados pendentes, a maioria é de moradores do Plano Piloto, com 770 prêmios que chegam a R$ 85,3 mil. Taguatinga está em segundo lugar, com 290 bilhetes (R$34,7 mil), seguido pelo Sudoeste/Octogonal (209 bilhetes que valem R$ 33,3 mil).

A maior premiação entre os bilhetes não resgatados é de até R$ 10 mil, mas também há valores de R$ 5 mil, R$ 1 mil, R$ 200 e R$ 100. A coordenadora de cadastro, escrituração e documentos fiscais digitais da Seec, Giovanna Botelho, explica que os valores não recolhidos são recolhidos ao Tesouro do DF.

“O importante é que façam dentro do prazo porque o contribuinte que não fizer a indicação até lá, está abrindo mão do direito ao prêmio”, detalha.

Os valores pendentes são referentes ao 3º e último lote contemplados no sorteio de 13 de novembro de 2024. Para conferir se foi sorteado ou indicar a conta bancária para recebimento de valores, o contribuinte precisa acessar o site oficial do Nota Legal.

