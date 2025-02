Nova Indústria Brasil chega à sexta missão e setor da defesa vai receber R$ 112 bilhões Fase do programa é focada em tecnologias para soberania nacional, como radares, satélites e foguetes; evento ocorre em Brasília Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 12/02/2025 - 11h42 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h11 ) twitter

Missão 6 da NIB é voltada para defesa nacional Reprodução/Força Aérea Brasileira - 04.11.2024

O governo federal lançou, nesta quarta-feira (12), a missão 6, que visa fomentar tecnologias para defesa nacional, como radares, satélites e foguetes, da Nova Indústria Brasil (NIB). Nesta fase, serão gastos R$ 112,9 bilhões, oriundos da iniciativa pública e privada.

O programa foi desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. O ministro Geraldo Alckmin argumenta que a indústria da defesa é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias de ponta.

Segundo o governo, “em 2024, o Brasil exportou US$ 1,8 bilhão em produtos de defesa, aumento de 22% em relação a 2023. No ano anterior, as exportações haviam somado US$ 1,5 bilhão, um crescimento expressivo de 123% em comparação a 2022″, diz.

A missão 6 vai investir R$ 112,9 bilhões, sendo R$ 79,8 bilhões de recursos públicos e R$ 33,1 bilhões do setor privado. Os recursos poderão ser gastos em diversas frentes, como projetos do caça Gripen, o cargueiro KC-390, fragatas e submarinos e viaturas blindadas.

“Os recursos vão abrir caminho para o Brasil fortalecer as três cadeias prioritárias da Missão 6: satélites, veículos lançadores e radares. Esses setores foram definidos com base na existência de capacidades locais construídas, potencial de geração de exportações de alta intensidade tecnológica e de geração de empregos qualificados”, argumenta o Palácio do Planalto.

Alcançar 55% de domínio das tecnologias críticas para a defesa até 2026, e 75% até 2033 é uma das metas da missão 6, definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Atualmente, o Brasil domina 42,7% das tecnologias. No total, o programa voltado para a indústria nacional conta com R$ 3,4 trilhões em investimentos públicos e privados, sendo R$ 1,1 trilhão públicos e R$ 2,24 trilhões privados.

Confira, abaixo, os investimentos públicos e privados previstos para cada missão do programa:

•Missão 1 – R$ 546,7 bilhões

•Missão 2 – R$ 59,2 bilhões

•Missão 3 – R$ 1,666 trilhão

•Missão 4 – R$ 240,4 bilhões

•Missão 5 – R$ 805,8 bilhões

•Missão 6 – R$ 112,9 bilhões