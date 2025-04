ONG aponta falta de dados sobre apreensões em revistas vexatórias no Brasil STF avalia novamente prática nesta quarta-feira; na última semana, R7 mostrou que 15 estados e o DF dizem adotar scanner corporal Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h00 ) twitter

11 estados não responderam a levantamento do R7 Luiz Silveira/Agência CNJ - 30.05.2017

O tema das revistas vexatórias em presídios voltará a ser avaliado nesta quarta-feira (2) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em meio a questionamentos de diversas entidades que lutam pelos direitos humanos. Nesse tipo de revista, o visitante ou a visitante tira a roupa, ou parte dela, e tem suas cavidades corporais inspecionadas. Nesta quarta, os ministros devem apresentar uma proposta de consenso sobre o tema.

Um dos argumentos contrários à medida é a baixa apreensão de drogas com os visitantes, além da falta de dados sobre a efetividade da medida. Em Minas Gerais, por exemplo, das 46.612 apreensões de drogas e outras substâncias encontradas nos presídios no ano passado, apenas 20,2% estavam com os visitantes e familiares, sendo 79,8% encontradas nas celas dos detentos, com servidores e em kits jogados dentro dos presídios.

Os dados são da Rede Justiça Criminal e foram compartilhados com o R7. Segundo a ONG, todas as unidades da Federação foram acionadas via Lei de Acesso à Informação, mas apenas sete estados responderam: Goiás, Minas Gerais, Roraima, Santa Catarina, Paraíba, Sergipe e Tocantins. Destes, Sergipe e Tocantins informaram os mesmos dados disponibilizados pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) sem uma diferenciação do que foi apreendido nas revistas ou nas celas.

Nos estados que responderam com detalhamento, no entanto, é possível observar que o número de apreensões nas revistas é inferior às apreensões realizadas dentro das celas (veja dados abaixo). Para o diretor de Litigância e Incidência da Conectas Direitos Humanos, Gabriel Sampaio, a prática da revista vexatória deve ser proibida.

‌



“Ela viola direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. O Estado tem que oferecer proteção e direitos à nossa intimidade subjetiva e objetiva. É muito importante que essa proibição seja analisada no seu contexto mais geral, de proteção da intimidade e de preservação da garantia da convivência familiar entre as pessoas presas como forma importante de um Estado promover o mínimo de dignidade numa situação tão difícil como a situação da prisão”, defende.

Ele afirma que a proibição da revista vexatória é baseada em argumentos jurídicos e humanitários bastante consistentes e que, “do ponto de vista prático, não trazem qualquer tipo de prejuízo à segurança dos estabelecimentos prisionais”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Falta de dados prejudica

Para Sampaio, a falta de dados é um fator adicional para a proibição da revista vexatória. “Os dados não contam com uma série histórica uniforme, com uma metodologia capaz de determinar qualquer tipo de eficácia dessa medida. Então, têm sido apresentados dados distintos ao longo do julgamento [do STF], e os que nós temos acesso também não têm uma precisão metodológica, identificação de quais produtos foram apreendidos, se foram realmente da revista íntima ou por outras modalidades de revista. Os dados que nós tivemos acesso até agora não dão uma garantia metodológica que seja capaz de atestar algum tipo de legitimidade desse procedimento”, afirma.

Veja os dados obtidos pela ONG:

‌



Santa Catarina

Apreensões com visitantes e familiares:

2023 - três ocorrências de drogas e 56 celulares

2024 - 28 ocorrências de drogas e 68 celulares

Apreensões nas celas

2023 - sem informação

2024 - 111 arma branca, 288 celulares, 164 ocorrências de drogas

Paraíba

Apreensões com visitantes e familiares

2023 - 393 ocorrências (sem tipificação do tipo)

2024 - 558 ocorrências

Apreensões em revista nas celas

2023 - 9.719 ocorrências

2024 - 10.632 ocorrências

Minas Gerais

Apreensões com visitantes e familiares

2023 - 7.863 ocorrências de drogas, 324 celulares e acessórios, uma arma branca

2024 - 9.127 ocorrências de drogas e 287 celulares e acessórios

Apreensões em revista nas celas

2023 - 14.447 ocorrências de drogas, 8.359 celulares e acessórios e 320 arma branca.

2024 - 26.028 ocorrências de drogas e 8.839 celulares e acessórios.

Goiás

Apreensões com visitantes e familiares

2023 - 256 gramas de drogas e um celular

2024 - 109 gramas de drogas e um celular

Apreensões em revista nas celas

2023 - 2.120 kg de drogas, 177 celulares e 87 armas brancas

2024 - 2.235 kg de drogas, 36 celulares e 58 armas brancas

Tocantins

Apreensões gerais

2023 - 167 armas brancas, quatro armas de fogo, 19 drogas, e um celular.

2024 - 53 armas brancas, 14 porções de droga e três celulares.

Sergipe

Apreensões gerais

2023 - 812 armas brancas, 146 drogas, 291 celulares e 313 acessórios.

2024 - 482 armas brancas, 140 drogas, 206 celulares e 269 acessórios.

Scanner corporal

Em levantamento exclusivo realizado ao longo de um mês, o R7 mostrou que 15 estados e o DF alegam não usar a revista vexatória como prática. A reportagem acionou todas as unidades da federação, mas 11 estados não responderam. Segundo as unidades que se posicionaram, eles utilizam esteiras de raios-x, scanners corporais e detectores de metais para identificar se o visitante está levando no corpo algo ilegal para dentro do presídio.

De acordo com os dados da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), o Brasil tem 888.272 pessoas em cumprimento de pena, sendo que, no primeiro semestre, 3.849.846 visitas foram registradas nos diversos presídios do país.

