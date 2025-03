Orçamento 2025: Ministério da Previdência recebe maior fatia, com R$ 1 trilhão em recursos Com a aprovação do Orçamento, os ministérios poderão planejar a execução de seus programas ao longo do ano Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/03/2025 - 08h51 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h09 ) twitter

Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência Social Pedro França/Agência Senado - 27.1.2023

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (20) o Orçamento da União para 2025, destinando R$ 1,037 trilhão ao Ministério da Previdência Social. O montante é o maior entre todas as pastas e equivale a quase quatro vezes o valor reservado para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que terá R$ 288,4 bilhões para gerenciar programas como o Bolsa Família.

A aprovação ocorreu após mais de três meses de atraso, e agora o projeto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O texto validado foi o mesmo que passou inicialmente pela CMO (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização), mas o relatório final do Congresso ainda pode trazer ajustes pontuais na redação.

O Ministério da Previdência, que administra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), tradicionalmente recebe a maior fatia do Orçamento, pois é responsável pelo pagamento de aposentadorias, auxílios e outros benefícios previdenciários.

Distribuição do Orçamento entre os ministérios

O Orçamento da União para 2025 totaliza R$ 5,9 trilhões, com os seguintes destaques entre os ministérios que terão maior volume de recursos:

‌



Previdência Social – R$ 1,037 trilhão Desenvolvimento Social – R$ 288,4 bilhões Saúde – R$ 246,6 bilhões Educação – R$ 197,8 bilhões Defesa – R$ 133,3 bilhões Trabalho e Emprego – R$ 122,7 bilhões

Já entre os ministérios que terão menor orçamento, os valores são significativamente reduzidos:

Igualdade Racial – R$ 217,9 milhões (menor orçamento entre os ministérios)

Empreendedorismo – R$ 270,5 milhões

Pesca e Aquicultura – R$ 300 milhões

Mulheres – R$ 400 milhões

Direitos Humanos – R$ 600 milhões

Impacto e próximos passos

Com a aprovação do Orçamento, os ministérios poderão planejar a execução de seus programas ao longo do ano. Apesar da distribuição dos recursos já definida, ainda há expectativa sobre possíveis vetos presidenciais e eventuais remanejamentos internos dentro do governo. A sanção do Orçamento deve ocorrer nos próximos dias.