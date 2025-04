Pacheco lança livro sobre reforma no Código Civil Obra foi organizada pelo ex-presidente do Senado Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 01/04/2025 - 21h10 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h14 ) twitter

O ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Edilson Rodrigues/Agência Senado - 18/03/2025

Ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) lançou, nesta terça-feira (1°), o livro “A Reforma do Código Civil. A obra foi organizada pelo senador mineiro, sendo uma coletânea de análises e reflexões de integrantes da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de atualização do Código Civil. A introdução do livro é de autoria do ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão, que presidiu a comissão.

“Apresentei o projeto fiel e integral em relação ao anteprojeto da comissão de juristas. Naturalmente, alguns institutos e conceitos serão amadurecidos por essa casa Legislativa. Estou muito feliz de ser o veículo da apresentação desse projeto em meu último dia na presidência do Senado”, disse Pacheco durante o lançamento.

Ele explicou que o projeto tem 897 artigos atualizados, além de 300 novos artigos.

Salomão declarou que o livro é a" expressão do pensamento da comissão", com 45 autores.

‌



“O maior objetivo do projeto é apresentar um texto moderno e projetado para o futuro dessa constituição do cidadão comum. Essa comissão de juristas fica honrada c a apresentação desse trabalho, o parlamento vai realizar o devido escrutínio e apresentar à sociedade”, disse.

Conforme Pacheco, os textos são um testemunho coletivo dos maiores pensadores do Direito Civil brasileiro. Os artigos abordam desde questões da Parte Geral, passando por Obrigações, Contratos, Direito de Empresa, Direitos Reais, Direito de Família, Direito das Sucessões até chegar ao Direito Digital.

‌



Rodrigo Pacheco é autor do projeto de lei que prevê a atualização do Código Civil brasileiro, embasado pelo anteprojeto da Comissão de Juristas. O texto deve ser analisado por comissão do Senado este ano.

Entre as autoridades presentes no evento, estavam:

Ministro da Advocacia-geral da União, Jorge Messias;

Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB);

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP);

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flavio Dino;

Ministro do STF Alexandre de Moraes;

Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski;

Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius Marques de Carvalho;

Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell;

