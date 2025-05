Países do Brics assinam declaração para fortalecer turismo regional sustentável O evento reunindo nações do bloco aconteceu no Palácio do Itamaraty, nesta segunda (12) Brasília|Do R7, em Brasília 12/05/2025 - 18h51 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h51 ) twitter

Países do BRICS querem melhorar sustentabilidade no turismo e melhorar estrutura para nômades digitais Fernando Frazão/Agência Brasil - 26/04/2025

Os representantes de turismo dos países do Brics assinaram nesta segunda-feira (12) a Declaração do Cerrado, que foca na expansão da visitação estrangeira nas nações-membro do bloco. A reunião aconteceu no Palácio do Itamaraty, e as principais autoridades que administram o segmento participaram dos debates.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, representou o Brasil e destacou a relevância do documento para o desenvolvimento do setor.

“A Declaração do Cerrado traz para o mundo inteiro compromisso dos países membros do bloco com a sustentabilidade, com o turismo responsável e com o turismo solidário. Uma vitória importante”, afirmou.

O documento focou em cinco áreas: infraestrutura, diversificação na oferta de turismo, qualificação profissional, cooperação público-privada, financiamento e incentivos e promoção do turismo.

Os líderes enxergam que esses tópicos destacam uma oportunidade econômica para o bloco e pretendem auxiliar no entendimento das engrenagens do turismo em cada país-membro.

Conectividade aérea

Para alcançar esses objetivos, foram sugeridas melhoras na conectividade aérea, ou seja, a capacidade de conexão dos aeroportos com o resto dos países. Os participantes também debateram sobre campanhas conjuntas de publicidade para aumentar a cooperação dos membros.

Em coletiva, o ministro Celso Sabino destacou a divulgação de programas de incentivo como razão para o sucesso do turismo no Brasil.

“Melhoramos a nossa comunicação na divulgação do nosso país, melhoramos como essas pessoas podem chegar aqui. Aumentamos no ano passado cerca de 20% o número de assentos nos aviões para trazer turistas internacionais. Isso também é fruto de vários programas como Brasil Realiza e Conheça o Brasil Voando”, disse.

A sustentabilidade é outro ponto abordado com ênfase na declaração, que sugere a criação de uma plataforma que monitore e compartilhe boas práticas para o setor entre os países-membros.

Segundo o documento, o foco é em temas-chave, como estrutura, solução de crises, engajamento da comunidade e alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Nômades digitais

Os líderes também debateram estratégias para transformar os países do BRICS em principais destinos para nômades digitais, trabalhadores sem endereço-fixo que usam a tecnologia para se adaptar ao estilo de vida.

Entre os pontos abordados, a análise das políticas de visto e infraestrutura foram recomendadas.

“Algumas nações do Brics já são pioneiras em políticas como o requerimento do visto baseado em renda e centros de coworking. Ao mesmo tempo, outros países do bloco iriam ser beneficiados pelos investimentos em conectividade e políticas de visto mais simplificadas para aumentar sua competitividade”, afirma a declaração.

