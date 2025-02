Passageiros denunciam reajuste em ônibus de Águas Lindas (GO) mesmo após suspensão da ANTT Empresa disse que valor mostrado nos validadores dos cartões não é quantia realmente cobrada da população; ANTT apura caso Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/02/2025 - 14h09 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h23 ) twitter

Passageiros de Águas Lindas (GO) denunciaram que a empresa de ônibus UTB, responsável pelo transporte da cidade do Entorno até o Distrito Federal, manteve o reajuste das passagens mesmo após a suspensão da medida anunciada pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestres) no sábado (22). Segundo os passageiros, nos validadores do transporte, aparece o valor de R$ 11,15, quantia que seria adotada a partir de domingo com o aumento de 2,91% nas tarifas aprovado na semana passada pela Agência. No entanto, o reajuste foi suspenso após anúncio de um consórcio entre o Governo do DF e de Goiás.

A passagem que deveria ter sido cobrada dos passageiros nesta segunda-feira (24) era de R$ 10,85. A UTB, no entanto, disse que com a suspensão do reajuste no sábado (22), apenas um dia antes da implementação, não deu tempo de reprogramar os validadores que “já estavam programados para aplicar a nova tarifa a partir de 23 de fevereiro”. A empresa nega, no entanto, que o valor tenha sido cobrado dos passageiros.

“A empresa teve que realizar uma complexa logística operacional para atualizar novamente as informações nos validadores. Embora tenhamos ajustado a maioria deles, alguns ainda exibem a tarifa reajustada. No entanto, o valor debitado dos cartões dos passageiros permanece de acordo com a tarifa anterior”, alega.

A ANTT foi acionada e em nota disse que vai apurar a situação com a empresa. “A ANTT destaca que as empresas foram devidamente comunicadas sobre a suspensão do reajuste tarifário, conforme a Deliberação nº 86, de 22 de fevereiro de 2025, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de sábado (22/2). No entanto, devido ao curto intervalo entre a comunicação e o início da previsão de entrada em vigor do reajuste (00h do dia 23/2), é possível que as empresas tenham enfrentado dificuldades para atualizar os preços nos sistemas de bilhetagem eletrônica, como ocorreu no caso da UTB”, observou.

“A ANTT ressalta que continuará monitorando rigorosamente o cumprimento da norma e adotará as medidas necessárias para garantir o efetivo adiamento do reajuste tarifário”, afirmou.

Entenda o consórcio

Os governos do Distrito Federal e de Goiás negociam a criação de um consórcio para impedir o reajuste das passagens do Entorno. Em reunião na última quinta-feira (20) com o governador do DF, Ibaneis Rocha, o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, e prefeitos da região do Entorno, acordaram que o governo goiano e distrital paguem em torno de R$ 67 a R$100 milhões por ano para manter o preço médio das passagens entre R$5 e R$8. Em contrapartida, a União entraria com outros R$ 100 milhões em infraestrutura. O governo espera que os detalhes jurídicos do consórcio esteja finalizado em 15 dias.

“Nós estamos trabalhando desde 2023 nesse grupo de trabalho para poder possibilitar esse convênio unido o governo de Goiás, o governo do DF e a ANTT para resolver definitivamente esse problema das tarifas do entorno que tanto incomoda a população e que dificulta também aqui para nós do Distrito Federal a contratação de pessoas desses lugares devido o preço alto da passagem. Então foi decidido que nós vamos fazer um convênio onde as três partes entrarão com algo em torno de R$67 milhões por ano, para reduzirmos a passagem a um preço médio de R$8, beneficiando todos os moradores”, disse Ibaneis.