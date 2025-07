Passageiros do DF vão poder rastrear ônibus e linhas com QR Codes anexados em paradas Governo iniciou testes com nova ferramenta que permite que pessoas acessem informações em tempo real Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h02 ) twitter

Sistema foi implementado em 10 paradas na área central de Brasília Giovanna Inoue/R7 - 10.07.2025

O GDF (Governo do DF) iniciou nesta quinta-feira (10) os testes de uma nova ferramenta para que passageiros possam acompanhar a previsão de ônibus e de linhas de acesso em paradas de ônibus. O sistema foi implementado em 10 pontos na área central de Brasília, mas a expectativa é que a iniciativa seja expandida para todas as paradas do Distrito Federal ainda em 2025.

“Essa tecnologia vai falar o horário que passa [o ônibus], quais são as linhas que passam, porque muitas vezes o cidadão chega no ponto de ônibus, já que nós recebemos muitos turistas, e não sabem qual a linha que passa, qual ônibus que passa, e assim terão o detalhamento sobre as linhas e os ônibus”, explica a governadora em exercício, Celina Leão.

O sistema vai funcionar por meio de um QR Code, único de cada parada, onde o passageiro terá acesso, em tempo real, aos ônibus que estão se aproximando. Para acessar, só é preciso ter um smartphone com acesso à Internet, não é preciso baixar aplicativos.

Celina explica que o sistema vai funcionar apenas para as linhas do DF e não do Entorno, visto que o GDF não tem acesso a elas. Segundo ela, nos próximos meses, um aplicativo será lançado para que os passageiros possam, além de acompanhar o horário dos ônibus, pesquisar rotas e planejar caminhos.

‌



Sistema é atualizado em tempo real Reprodução/R7 - 10.07.2025

O secretário de Transporte e Mobilidade Zeno Gonçalves afirma que a ferramenta vai fazer com que o transporte do DF fique mais “amigável”. “O usuário não precisa ficar uma hora, 40 minutos esperando na parada. Se ele sabe o horário da linha a parada, ele é um ponto transitório e rápido para que ele saiba e tenha o controle sobre o seu horário de partida e de chegada, e com isso ele vai planejar melhor a sua viagem. Isso vai evitar, inclusive, que todo mundo queira entrar naquele ônibus que chegou, sem saber se o outro vem, e aí você acaba tendo superlotação com isso”, explica.

Confira os 10 pontos que fazem parte do teste:

Via N1, em frente ao Palácio do Buriti, sentido Rodoferroviária

Via S1, em frente ao MPDFT, sentido Rodoviária do Plano Piloto

W3 Sul, em frente ao Pátio Brasil Shopping

W3 Sul, em frente ao Edifício Ermes, sentido Asa Norte

W3 Norte, em frente ao Edifício Varig

W3 Norte, em frente à Rede Globo, sentido Asa Sul

Via S1, Eixo Monumental, em frente ao Anexo III da Câmara dos Deputados

Via N1, Praça dos 3 Poderes (em frente ao estacionamento do Palácio do Planalto)

Eixo L, plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, sentido Asa Norte, próximo ao Teatro Nacional

Eixo W Sul, em frente ao estacionamento do Hospital de Base, sentido Asa Sul

