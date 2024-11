PF cumpre 27 mandados de prisão de suspeitos de tráfico internacional de cocaína Também foram bloqueadas contas bancárias no valor de até R$ 389 milhões, vinculadas a 31 investigados Brasília|Do R7, em Brasília 12/11/2024 - 08h58 (Atualizado em 12/11/2024 - 09h04 ) twitter

Foram sequestrados bens de 31 investigados Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (12) mandados de prisão de 27 suspeitos de integrar um grupo especializado em tráfico internacional de cocaína. São cumpridos também 36 mandados de busca e apreensão.

Foi determinado também o o bloqueio de contas no valor de até R$ 389 milhões, vinculadas a 31 investigados, além do sequestro de bens.

A operação mobilizou 160 agentes em Umuarama (PR), Guaíra (PR), Maringá (PR), Rolândia (PR), Amambai (MS), Naviraí (MS) e Mundo Novo (MS).

Casal preso em 2023

A investigação teve início no final de 2023, a partir da prisão em flagrante em Guaíra, de um casal transportando 53 kg de cocaína. O destino da droga seria a cidade de Umuarama.

Segundo a Polícia Federal, o transporte da droga era feito por homens e mulheres da quadrilha, que se passavam por casais para afastar suspeitas.

Uma tonelada de cocaína apreendida

O inquérito policial vinculou 11 flagrantes de tráfico de drogas à atuação da suposta organização criminosa. Foi apreendida quase uma tonelada de cocaína, porém estima-se que desde 2020, o grupo criminoso tenha transportado mais de 20 toneladas da droga.

De acordo com a PF, os motoristas do grupo carregavam a droga em Pedro Juan Caballero e desciam até a região de Katueté, no Paraguai, por uma rodovia brasileira que corta as cidades de Amambai, Tacuru e Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul.

Ainda no Paraguai, os criminosos decidiam se retornavam para o Brasil na região de Guaíra ou Foz do Iguaçu (PR). O destino da droga incluía diversas cidades, dentre elas: Umuarama, Maringá e Curitiba, assim como cidades localizadas em Santa Catarina como Balneário Camboriú, Itajaí e Joinville.

Os envolvidos deverão responder pela prática de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e participação em Organização Criminosa. Esses crimes possuem penas máximas que, somadas, podem ultrapassar 55 anos de prisão.