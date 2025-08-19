PF faz operação contra grupo que financiava tráfico de drogas no DF e bloqueia R$ 8 milhões
Foram 27 mandados de busca e apreensão, 12 de prisão preventiva e 13 de prisão temporária
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A PF (Polícia Federal) cumpriu nesta terça-feira (19) 27 mandados de busca e apreensão, 12 de prisão preventiva e 13 de prisão temporária em diversos estados para desarticular um grupo criminoso de tráfico de drogas que atuava no Distrito Federal. Além disso, também foi determinado o bloqueio de bens e valores que somam R$ 8 milhões.
Segundo a PF, as investigações começaram a partir de desdobramentos de uma outra operação deflagrada em abril deste ano. “As apurações revelaram a existência de um consórcio de pelo menos 16 integrantes que reuniam aportes financeiros semanais para financiar a aquisição e distribuição de drogas no DF e entorno”, detalha.
LEIA TAMBÉM
A polícia identificou ligações do grupo com uma facção criminosa que atuava no Distrito Federal. Indícios de prática de lavagem de dinheiro e comércio ilícito de armas de fogo também foram percebidos.
A operação desta terça, chama de Operação Royal, teve apoio da ROTAM/PMDF e da FICCO/DF (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), e se estendeu ao RJ e PB.
Perguntas e respostas
Qual foi a operação realizada pela Polícia Federal?
A Polícia Federal (PF) cumpriu 27 mandados de busca e apreensão, 12 de prisão preventiva e 13 de prisão temporária em diversos estados para desarticular um grupo criminoso de tráfico de drogas que atuava no Distrito Federal.
Qual foi o valor bloqueado pela operação?
Além das prisões e buscas, a operação resultou no bloqueio de bens e valores que somam R$ 8 milhões.
Como as investigações começaram?
As investigações tiveram início a partir de desdobramentos de uma outra operação deflagrada em abril deste ano.
O que foi revelado pelas investigações?
As apurações revelaram a existência de um consórcio de pelo menos 16 integrantes que realizavam aportes financeiros semanais para financiar a aquisição e distribuição de drogas no Distrito Federal e entorno.
O grupo tinha ligações com outras organizações criminosas?
Sim, a polícia identificou ligações do grupo com uma facção criminosa que atuava no Distrito Federal, além de indícios de prática de lavagem de dinheiro e comércio ilícito de armas de fogo.
Qual foi o nome da operação e quem apoiou a ação?
A operação foi chamada de Operação Royal e contou com o apoio da ROTAM/PMDF e da FICCO/DF (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), estendendo-se também ao Rio de Janeiro e à Paraíba.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp