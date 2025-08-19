PF faz operação contra grupo que financiava tráfico de drogas no DF e bloqueia R$ 8 milhões Foram 27 mandados de busca e apreensão, 12 de prisão preventiva e 13 de prisão temporária Brasília|Do R7 19/08/2025 - 10h05 (Atualizado em 19/08/2025 - 10h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A PF cumpriu 27 mandados de busca e apreensão e 25 mandados de prisão em operação contra tráfico de drogas no DF.

R$ 8 milhões em bens e valores foram bloqueados em decorrência da operação.

As investigações revelaram um consórcio de 16 integrantes envolvidos na distribuição de drogas.

A operação, chamada Royal, contou com o apoio de forças de segurança e se estendeu para outros estados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

OperaPF identificou grupo que financiava drogas no DFção Divulgação/PR - 19.08.2025

A PF (Polícia Federal) cumpriu nesta terça-feira (19) 27 mandados de busca e apreensão, 12 de prisão preventiva e 13 de prisão temporária em diversos estados para desarticular um grupo criminoso de tráfico de drogas que atuava no Distrito Federal . Além disso, também foi determinado o bloqueio de bens e valores que somam R$ 8 milhões.

Segundo a PF, as investigações começaram a partir de desdobramentos de uma outra operação deflagrada em abril deste ano. “As apurações revelaram a existência de um consórcio de pelo menos 16 integrantes que reuniam aportes financeiros semanais para financiar a aquisição e distribuição de drogas no DF e entorno”, detalha.

A polícia identificou ligações do grupo com uma facção criminosa que atuava no Distrito Federal. Indícios de prática de lavagem de dinheiro e comércio ilícito de armas de fogo também foram percebidos.

A operação desta terça, chama de Operação Royal, teve apoio da ROTAM/PMDF e da FICCO/DF (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), e se estendeu ao RJ e PB.

Perguntas e respostas

Qual foi a operação realizada pela Polícia Federal?

A Polícia Federal (PF) cumpriu 27 mandados de busca e apreensão, 12 de prisão preventiva e 13 de prisão temporária em diversos estados para desarticular um grupo criminoso de tráfico de drogas que atuava no Distrito Federal.

Qual foi o valor bloqueado pela operação?

Além das prisões e buscas, a operação resultou no bloqueio de bens e valores que somam R$ 8 milhões.

Como as investigações começaram?

As investigações tiveram início a partir de desdobramentos de uma outra operação deflagrada em abril deste ano.

O que foi revelado pelas investigações?

As apurações revelaram a existência de um consórcio de pelo menos 16 integrantes que realizavam aportes financeiros semanais para financiar a aquisição e distribuição de drogas no Distrito Federal e entorno.

O grupo tinha ligações com outras organizações criminosas?

Sim, a polícia identificou ligações do grupo com uma facção criminosa que atuava no Distrito Federal, além de indícios de prática de lavagem de dinheiro e comércio ilícito de armas de fogo.

Qual foi o nome da operação e quem apoiou a ação?

A operação foi chamada de Operação Royal e contou com o apoio da ROTAM/PMDF e da FICCO/DF (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), estendendo-se também ao Rio de Janeiro e à Paraíba.

