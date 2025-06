Prazo para alistamento militar de jovens que completam 18 anos se encerra na próxima segunda Processo de recrutamento consiste em quatro etapas: seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação Brasília|Do R7, em Brasília 25/06/2025 - 10h59 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h58 ) twitter

Alistamento militar é obrigatório para homens e voluntário para mulheres Tomaz Silva/Agência Brasil - Arquivo

O prazo final para alistamento militar obrigatório (para homens) e voluntário (para mulheres) de jovens que completam 18 anos em 2025 se encerra na próxima segunda-feira (30). A inscrição pode ser feita de forma online, através do site oficial , ou presencialmente em qualquer JSM (Junta de Serviço Militar).

O processo de recrutamento consiste em quatro etapas sucessivas: seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação.

Segundo o Exército, na seleção geral os jovens são avaliados em quesitos como vigor físico e capacidade analítica, além de aspectos culturais, psicológicos e morais. Essa fase ocorre normalmente de fevereiro a novembro e é quando os convocados apontam as preferências de ingresso na Marinha, Exército ou na Aeronáutica, mas a designação final depende de outros critérios.

Na designação, os jovens descobrem o resultado final da seleção e para qual Força Armada foram encaminhados. Na fase seguinte, na seleção complementar, os convocados são avaliados em relação à aptidão para as atividades militares. “É uma fase de aprofundamento na seleção, buscando garantir que o cidadão esteja preparado para as exigências da formação militar”, afirma o Exército.

‌



Já a incorporação é o ato oficial que marca o início da prestação do serviço militar. Pode acontecer no primeiro ou no segundo semestre do ano seguinte.

