Lula exonera Cida Gonçalves e nomeia Márcia Lopes como ministra das Mulheres

Nesta segunda-feira (5), o presidente Lula realizou uma mudança no Ministério das Mulheres. Cida Gonçalves foi exonerada após quase dois anos e meio no cargo, sendo substituída por Márcia Lopes, assistente social e integrante do PT. A nomeação ocorreu em um ato reservado no Palácio do Planalto.

A troca já era esperada, devido aos desgastes enfrentados por Cida Gonçalves relacionados a denúncias internas de assédio moral. Márcia Lopes já havia atuado como ministra do Desenvolvimento Social em 2010, durante o segundo mandato de Lula. Esta é a décima segunda troca de ministros no governo atual.

Assista em vídeo - Lula exonera Cida Gonçalves e nomeia Márcia Lopes como ministra das Mulheres

