Presidente do Paraguai é hospitalizado no Rio de Janeiro durante o G20 Santiago Peña teve 'uma leve indisposição', segundo o vice-presidente do país Brasília|Do R7 18/11/2024 - 22h06 (Atualizado em 18/11/2024 - 23h08 )

Santiago Peña está no Rio para participar da Cúpula do G20 Ricardo Stuckert/PR - 16.05.2023

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi internado em um hospital do Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (18). Peña está na cidade para participar da Cúpula do G20, que começou nesta manhã e vai até terça-feira (19).

Segundo o vice-presidente do país, Pedro Alliana, Peña, que completou 46 anos no sábado (16), teve uma leve indisposição e está aguardando os resultados dos exames. “Falei com o presidente Santiago Peña, que está no Hospital Samaritano no Rio de Janeiro, Brasil, após uma leve indisposição. Ele está bem e aguarda o resultado dos exames médicos”, escreveu Alliana nas redes sociais.

De acordo com o hospital Samaritano Botafogo, Peña “passa bem” e o estado de saúde dele é “estável". O hospital disse que o presidente “apresentou mal-estar no período da tarde e, por segurança, foi para o hospital fazer exames de diagnósticos".

O Paraguai não é membro do G20, mas o presidente do país participa da Cúpula deste ano como convidado do Brasil. Foi a primeira vez que o Paraguai fez parte da reunião da cúpula do grupo.

Mais cedo, Peña postou nas redes sociais um agradecimento ao presidente Lula por convidar o país para o que chamou de “espaço fundamental para enfrentar os desafios globais".

O país vizinho também aderiu à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do governo brasileiro à frente do G20.

“O Paraguai avança com programas que garantem alimentação para nossos filhos, moradia digna para as famílias trabalhadoras e apoio aos paraguaios mais vulneráveis", disse o presidente.