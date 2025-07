Presidente dos Correios entrega carta de demissão após prejuízos bilionários e polêmica Fabiano Silva pediu demissão após estatal reportar rombo de R$ 2,6 bi em 2024 e R$ 1,7 bi no trimestre Brasília|Do R7, em Brasília 04/07/2025 - 21h11 (Atualizado em 04/07/2025 - 21h23 ) twitter

Fabiano dos Santos, presidente dos Correios: situação insustentável Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, entregou sua carta de demissão ao presidente Lula, em meio à crise financeira histórica pela qual passa a estatal. A saída será analisada pelo chefe do Executivo na próxima semana, durante encontro entre os dois.

Na gestão de Santos, a estatal acumulou prejuízo recorde de R$ 2,6 bilhões em 2024 — o maior valor desde 2016 —, seguido por outro déficit de R$ 1,725 bilhão no primeiro trimestre de 2025, mais que o dobro do resultado negativo observado em igual período de 2024

Mesmo assim, ele cebeu reajuste de 14% em seus proventos, saindo de R$ 46.728 para R$ 53.286 mensais ao longo de dois anos — decisão que provocou críticas devido ao contraste com o cenário de cortes e contenção de despesas enfrentado pela companhia.

Nos bastidores, mesmo após encontros com Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a situação de Santos ficou insustentável.

Déficit

O déficit do início de 2025 foi influenciado pela queda de 12% na receita líquida, encolhida de R$ 4,5 bilhões para R$ 3,95 bilhões, e pelo aumento em gastos operacionais, consumo de pessoal e despesas administrativas . Em paralelo, despesas extras com precatórios e despesas financeiras pesaram ainda mais no balanço.

A crescente insatisfação com a condução da gestão e a divergência sobre remuneração em meio à crise serviram de estopim para o pedido, apontam fontes envolvidas no processo.

