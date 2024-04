'Que o socorro seja feito de modo célere e adequado', diz Pacheco sobre vítimas das chuvas

Alto contraste

Após chuvas, Pacheco defende socorro célere Após chuvas, Pacheco defende socorro célere (Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), usou as redes sociais neste sábado (23) para se manifestar sobre as chuvas que atingem diversos estados do país, principalmente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O parlamentar argumentou que o socorro aos desalojados seja feito de modo "célere e adequado". O mineiro ainda comentou o atentado na Rússia e defendeu que os culpados sejam "identificados e submetidos ao rigor da lei".

"Solidarizo-me com a dor dos familiares das vítimas dos temporais que atingem vários estados do país, principalmente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Que o socorro aos desalojados e às pessoas em locais de risco seja feito de modo célere e adequado. E fica o alerta para esse período de chuvas com o término do verão", afirmou Pacheco.

Sete pessoas morreram no Rio de Janeiro devido às fortes chuvas que atingem o estado. Quatro óbitos aconteceram na cidade serrana de Petrópolis. Há agora 1 pessoa, de 15 anos, desaparecida neste sábado (23). Segundo o corpo de bombeiros local, até o momento houve 109 ocorrências reportadas em todo o estado. Petrópolis sofreu, até o momento, 75 desabamentos, sendo a região mais atingida pelos temporais e está em situação de emergência.

Após as fortes chuvas que atingiram cidades do sul do Espírito Santo, 1.205 pessoas estão desalojadas por conta das enchentes. Vargem Alta é o município com o maior número de famílias fora de suas casas, com o total de mil.

Pacheco também comentou o atentado na Rússia. "Por outro lado, deixo também meu repúdio ao bárbaro ataque terrorista que resultou em mais de uma centena de mortos e feridos na Rússia. Mais um episódio de terrorismo cometido contra inocentes, que nos deixa assombrados e entristecidos. Que os culpados sejam identificados e submetidos ao rigor da lei", escreveu o parlamentar.

Onze pessoas foram detidas depois que homens armados invadiram uma casa de shows em Moscou e abriram fogo contra a multidão, disse o chefe do Serviço Federal de Segurança da Rússia ao presidente Vladimir Putin no sábado (23). Pelo menos 115 pessoas foram mortas no ataque, incluindo três crianças.

Imagens compartilhadas pela mídia estatal russa no sábado mostraram veículos de emergência ainda reunidos em torno do Crocus City Hall, uma casa de show ao lado de um shopping que fica a 20 km a noroeste do Kremlin, o coração da capital russa com capacidade para mais de 9 mil pessoas.