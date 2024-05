‘Quebre o ciclo da violência’: governo lança campanha contra exploração sexual de crianças

Alto contraste

O Disque 100 funciona 24 horas por dia (Marcelo Casal Junior/Agência Brasil — Arquivo)

Com o tema “Quebre o ciclo da violência”, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou nesta segunda-feira (13) uma campanha nacional de combate à exploração e violência sexual contra menores de 18 anos. “A série de ações objetiva convocar os adultos e responsáveis a serem a pessoa em quem as crianças e adolescentes possam confiar para denunciar qualquer tipo de violência sexual”, diz a pasta, em nota.

As ações da campanha serão realizadas durante este mês em alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, em 18 de maio. “O conceito da campanha traz a ideia de que quebrar o ciclo da violência significa convocar a sociedade a ouvir, ter empatia e cuidado com as crianças e adolescentes. Todos são responsáveis por assegurar que crianças e adolescentes sejam tratados com respeito e como sujeitos de direitos”, afirma a ministra substituta da área, Rita Oliveira.

Com a mensagem “Seja a pessoa que ouve, acolhe e denuncia”, a campanha pretende provocar a sociedade civil a não se calar diante dos sinais emitidos por crianças e adolescentes que sofrem com violência sexual em qualquer contexto.

Disque 100

A iniciativa pretende ainda divulgar ainda o Disque 100, serviço que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, para registrar denúncias de violações e orientar as pessoas sobre os direitos humanos. O canal pode ser acionado por meio de ligação gratuita — discando 100 em qualquer aparelho telefônico. As denúncias podem ser feitas ainda pelo WhatsApp ou Telegram (61) 99611-0100.