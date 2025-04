Regulamentação da IA: deputado Aguinaldo Ribeiro será o relator na Câmara Nome foi confirmado em reunião entre líderes partidários Brasília|Do R7, em Brasília 04/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h21 ) twitter

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) será relator da regulamentação da inteligência artificial Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que relatou a reforma tributária na Câmara, será o responsável pelo projeto que propõe estipular regras para a inteligência artificial.

A escolha pelo nome foi discutida entre líderes partidários na quinta-feira (3) e ainda será formalizada. A opção pelo paraibano confirma indicação do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) em pautar o projeto em breve entre deputados.

A regulamentação da IA foi aprovada no Senado no fim do ano passado, definindo regras para o uso de sistemas. Um dos destaques do texto é a previsão de garantira de direitos de autorais, para reservar critérios aos criadores de conteúdos e obras artísticas.

Para valer, o projeto precisa, também, de acordo e aprovação entre deputados, além da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por ter relação a possíveis desinformações eleitorais, há expectativa de avanços da proposta ainda este ano.

