Saiba por que Alexandre de Moraes negou pedido para prender Bolsonaro A notícia-crime foi apresentada pela vereadora Liana Cristina Cirne (PT-PE) após o ex-presidente convocar ato no Rio de Janeiro Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 04/04/2025 - 12h41 (Atualizado em 04/04/2025 - 13h03 )

Alexandre de Moraes negou prisão preventiva de Jair Bolsonaro Antonio Augusto/STF - 02.02.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou, nesta semana, um pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro, réu na ação sobre a tentativa de golpe de Estado. A decisão ocorreu após a Procuradoria-Geral da República defender o arquivamento.

A notícia-crime foi apresentada pela vereadora Liana Cristina Cirne (PT-PE), após Bolsonaro convocar um ato no Rio de Janeiro, em março, em apoio à anistia dos condenados pelo 8 de Janeiro de 2023.

A negativa do ministro ocorreu porque a parlamentar não tem legitimidade para fazer essa solicitação ao STF.

Além disso, o ministro seguiu entendimento da PGR (Procuradoria-Geral da República), esse tipo de representação deveria ser apresentada na polícia ou no Ministério Público, que são os órgãos responsáveis por representar por estes tipos de medida.

Concordância com a PGR

Na decisão, Moraes concordou com todos os pontos da PGR. No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que a concessão de anistia é tema de lei ordinária, de atribuição do Congresso Nacional.

“A realização de manifestações pacíficas pela concessão do benefício não constitui ilícito penal, bem como não extrapola os limites da liberdade de expressão, que é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade”, escreveu.

