Sem Trump, Lula participa de foto oficial de líderes do G7

Lula participou de 'foto de família' da cúpula do G7 Ricardo Stuckert / PR - 17.6.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira (17) da foto oficial da cúpula do G7 no Canadá. Com exceção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os demais chefes de Estado dos países que compõem o grupo (Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido) posaram para a foto.

Líderes de nações convidadas para a cúpula, a exemplo de Lula, também participaram do momento. O presidente brasileiro ficou entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

Entre outras autoridades que participaram da foto, estão:

Friedrich Merz, primeiro-ministro da Alemanha;

Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália;

Claudia Sheinbaum, presidente do México;

Emmanuel Macron, presidente da França;

Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá;

António Costa, presidente do Conselho Europeu;

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia;

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido;

Lee Jae-myung, presidente da Coreia do Sul;

Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul;

Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia;

Shigeru Ishiba, primeiro-ministro do Japão;

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.

Lula foi convidado para a cúpula do G7 no Canadá e participou de reuniões bilaterais e debates sobre a segurança energética, diversificação, tecnologia e investimentos para assegurar acesso e sustentabilidade.

Presidente critica conflito entre Irã e Israel

Durante o discurso na 51ª Cúpula do G7 nesta terça, Lula voltou a criticar a guerra em Gaza e afirmou que os ataques de Israel ao Irã podem causar “consequências globais inestimáveis“.

“Em Gaza, nada justifica a matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças e o uso da fome como arma de guerra. Os recentes ataques de Israel ao Irã ameaçam fazer do Oriente Médio um único campo de batalha, com consequências globais inestimáveis”, comentou.

Na fala, Lula mostrou apoio à Palestina e condenou países que não reconhecem a região como Estado.

“Ainda há países que resistem em reconhecer o Estado palestino, o que evidencia sua seletividade na defesa do direito e da justiça”, disse. Pelo menos 143 dos 193 países-membros da Organização das Nações Unidas reconhecem a Palestina como um país.

Além dos comentários sobre os conflitos no Oriente Médio, o presidente criticou os gastos com guerra, defendendo maior investimento em alimentos.

“Ano após ano, guerras e conflitos se acumulam. Gastos militares consomem anualmente o equivalente ao PIB da Itália. São 2,7 trilhões de dólares que poderiam ser investidos no combate à fome e na transição justa”, completou.

