TCDF inicia projeto de aproximação com gestores do GDF pela Secretaria de Saúde

Valmir Lemos, secretário-adjunto de Integração, Manoel de Oliveira, presidente do TCDF, e Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, secretário da Saúde, falam durante evento TCDF/Divulgação - 05.05.2025

O TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) iniciou o projeto “Visita aos Gestores” na Secretaria de Saúde do DF (SES/DF). A proposta envolve encontros presenciais com equipes técnicas para esclarecer procedimentos de controle, prestação de contas e auditorias.

A iniciativa integra a agenda institucional da atual presidência e busca ampliar o diálogo com a administração pública.

Durante a abertura, o secretário de Saúde do DF, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, reconheceu dificuldades estruturais da pasta e destacou a importância da parceria com o TCDF para qualificar a gestão e os serviços prestados.

“Queremos realizar os processos com mais conhecimento técnico, respeitando os trâmites necessários. Este momento com o Tribunal é essencial”, afirmou.

O presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade, reforçou o compromisso com uma atuação orientadora e próxima.

“Assumir funções de gestão envolve desafios jurídicos e operacionais. O Tribunal atua com foco em diálogo, orientação e responsabilidade”, declarou.

Como funciona o fluxo

Durante a visita, integrantes da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) detalharam como funciona o fluxo processual da Corte, o plano de fiscalizações e os meios de interposição de recursos. O secretário de Auditoria, Índio Artiaga do Brasil, apresentou as ações em andamento na área da saúde, incluindo auditorias, monitoramentos e levantamentos operacionais.

O secretário de Fiscalização de Pessoal, José Roberto Alcuri, explicou a estrutura da folha da SES/DF, que tem 30.996 servidores ativos. Também mostrou ferramentas desenvolvidas pelo TCDF, como a calculadora de aposentadoria.

Representando a Macro avaliação da Gestão Pública, Rogério Ribeiro explicou o processo de elaboração dos pareceres das contas anuais e valorizou o novo programa institucional.

Outros pontos abordados incluíram análise de prestações de contas, tomada de contas especiais, licitações, denúncias e fiscalizações em obras.

Serviços analisados

Entre os serviços analisados, estão intervenções nos hospitais do Recanto das Emas, São Sebastião e no Hospital Clínico Ortopédico, além da construção de UPAs sob gestão do Instituto de Gestão Estratégica do DF (Iges/DF).

O robô ADA, ferramenta automatizada que facilita a consulta a decisões do Tribunal, também foi apresentado. A equipe de Tecnologia da Informação mostrou melhorias de suporte e atualização de serviços digitais, como o novo sistema de cadastro de usuários.

O presidente do Iges/DF, Cléber Monteiro, avaliou positivamente a proposta. A secretária-adjunta de Assistência à Saúde, Edna Maria Marques, reforçou a urgência da troca de conhecimentos: “A saúde não espera. Vamos aplicar o que aprendemos ainda hoje”.

