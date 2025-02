Veja ao vivo a primeira reunião ministerial de Lula em 2025 Encontro na Granja do Torto tem objetivo de discutir programas e ações para o ano atual e um balanço dos dois anos de mandato Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 20/01/2025 - 09h07 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h37 ) twitter

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai promover uma reunião ministerial nesta segunda-feira (20), na Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República, em Brasília. O encontro com os integrantes da Esplanada dos Ministérios ocorre em meio às discussões sobre trocas de ministros do governo e depois do mal estar gerado pela polêmica do Pix. No encontro, serão debatidos programas e ações para o ano de 2025, e o presidente vai fazer um balanço dos dois anos do terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto.

No início do mês, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, comentou sobre a reunião ministerial. “Vamos colocar agora a mão na massa, fazer as portarias, os decretos necessários, assim como preparar a reunião ministerial, que será na segunda quinzena de janeiro, e juntos vamos preparar essa reunião, porque o presidente quer fazer um balanço dos dois anos de governo, das medidas que foram votadas e do que faremos juntos”, declarou.

A reunião ministerial ocorre em meio a trocas na equipe do governo. Lula tem sido pressionado por aliados do Congresso Nacional a fazer mudanças na Esplanada dos Ministérios a partir das eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, previstas para o início de fevereiro, que podem impactar em uma eventual campanha de Lula para a reeleição em 2026.

A avaliação é que alguns políticos que hoje estão próximos a seu governo podem não querer apoiar seu grupo político no próximo pleito por terem bases eleitorais que o rejeitam.

A ideia inicial era de que a reunião ministerial ocorresse no fim de 2024, mas por causa dos procedimentos cirúrgicos feitos por Lula, ele precisou adiar para 2025. As reuniões costumam ser longas, e o presidente discursa mais de uma vez e tenta ouvir todos os auxiliares. Normalmente, os encontros duram um expediente inteiro.