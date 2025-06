Irã sai bastante enfraquecido do conflito com Israel, afirma especialista

Governos do Irã e de Israel reivindicam vitória no confronto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , elogiou a operação norte-americana e disse que o programa nuclear não será recuperado . Em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (25), o professor Lier Ferreira afirma que “o Irã sai bastante enfraquecido do conflito” com Israel.



“Sem o apoio militar da Rússia , o país não teve condições para reagir nesse consórcio bélico entre Israel e os Estados Unidos”, diz. Segundo Ferreira, os discursos recentes do Irã, inclusive o anúncio de que eles teriam retaliado as ações dos EUA, “na verdade, são muito mais voltados para um público interno”.



O ataque iraniano na base nuclear “foi um fracasso no ponto de vista militar”, analisa o especialista. “ Israel hoje se consolida como a força política e militar hegemônica na região, mas isso não necessariamente significa paz”, conclui.