Quase 50 motoristas alcoolizados são autuados durante fim de semana no Distrito Federal Ações do Maio Amarelo identificaram 20 condutores que não possuíam habilitação e 14 com CNH vencida Brasília|Do R7, em Brasília 19/05/2025 - 15h40 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Detran fez ações em Águas Claras, Asa Norte, Ceilândia, Samambaia e Varjão Geovana Albuquerque/Agência Brasília - 15.03.2022

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) , com o apoio da Polícia Militar, autuou 48 pessoas por direção sob o efeito de álcool no Distrito Federal entre sexta-feira (16) e domingo (18).

As ações de fiscalização do Maio Amarelo ocorreram em Águas Claras, Asa Norte, Ceilândia, Samambaia e Varjão.

Entre as infrações registradas, foram 20 por direção com escapamento irregular, 20 por condutor sem habilitação, 14 por CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida há mais de 30 dias e uma pessoa estava com o direito de dirigir suspenso. Foram recolhidos ao depósito do Detran-DF 51 veículos.

Esses números representam uma diminuição se comparados com os obtidos no fim de semana anterior. Entre 9 e 11 de maio, 76 motoristas foram autuados por dirigirem embriagados, 25 por dirigir veículo com escapamento irregular, 18 sem habilitação, 20 com CNH vencida há mais de 30 dias e três por estarem com o direito de dirigir suspenso. Foram autuados por infrações diversas 90 outros motoristas, e 57 veículos foram recolhidos.

‌



Penalidade

A punição para o motorista que for pego alcoolizado depende da quantidade de álcool no sangue. Se o etilômetro indicar acima de 0,05 mg/L, já é considerado infração de trânsito, mas é considerado crime de trânsito se o resultado for igual ou maior que 0,3mg/L.

No caso de infração de trânsito, o motorista tem o direito de dirigir suspenso por 12 meses e uma multa de quase R$ 3.000. Já no caso de crime, além da multa e da suspensão da carteira, o condutor também vai responder judicialmente a um processo criminal (com pena de seis meses a 3 anos).

‌



Caso o motorista se negue a realizar o teste do bafômetro, a conduta é considerada infração gravíssima, que gera multa e a suspensão do direito de dirigir.

Maio amarelo

A campanha Maio Amarelo busca trazer conscientização para condutores e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito para evitar que acidentes aconteçam e vidas sejam preservadas. No Brasil, a campanha começou em 2014.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp