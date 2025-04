Zanin mantém afastamento de desembargadores investigados por venda de sentenças A decisão do ministro tramita sob segredo de justiça na Corte Suprema Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 23/04/2025 - 11h16 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zanin mantém afastamento de desembargadores investigados por venda de sentenças Gustavo Moreno/SCO/STF - 15.5.2024

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu prorrogar por mais 180 dias o afastamento de desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que são investigados por suspeita de venda de decisões judiciais. A decisão do ministro tramita sob segredo de Justiça.

Os magistrados foram afastados de suas funções em outubro. O suposto esquema de corrupção e venda de sentenças é investigado pela PF (Polícia Federal) e pela Receita Federal. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) também criou uma comissão para investigar o caso.

De acordo com as investigações, os envolvidos recebiam dinheiro para beneficiar partes em processos judiciais por meio de decisões favoráveis aos seus interesses. Também são investigadas negociações relacionadas ao vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes de operações policiais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) também entrou na investigação e determinou o afastamento das funções públicas dos servidores investigados, assim como a proibição de acesso às dependências de órgãos públicos relacionados, a vedação de comunicação com pessoas investigadas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp