Zema diz que Brics ‘é uma colcha de retalhos, um Frankenstein’ Zema ponderou, no entanto, que não defende o fim das negociações com países como Índia, China ou Rússia Brasília|Do Estadão Conteúdo 16/08/2025 - 16h04 (Atualizado em 16/08/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anuncia pré-candidatura à Presidência em 2026 durante evento do partido Novo.

Critica o "lulismo" e o ministro Alexandre de Moraes, prometendo acabar com abusos judiciais.

Defende uma mudança nas políticas sociais, criticando o Bolsa Família e propondo um modelo de incentivo ao emprego.

Enfrentará desafios para conquistar votos no Nordeste e destaca a importância de coligações para o sucesso de sua campanha. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Afirmação foi feita em meio ao contexto do tarifaço imposto por Trump Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu a saída do Brasil do grupo Brics durante o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República. Segundo Zema, o bloco de países em desenvolvimento é uma “colcha de retalhos”, um “Frankenstein”.

“Nenhum país original do Brics é da América Latina, sequer da América. Não faz sentido. Além disso, temos um governo do PT que prega democracia, mas se alia a ditaduras e regimes sem liberdade. O Brics está nesse contexto”, disse o pré-candidato. “Não é um bloco econômico, não traz benefícios claros. O Brasil precisa se aproximar de países democráticos ocidentais, que têm raízes culturais comuns conosco”, disse.

Zema ponderou, no entanto, que não defende o fim das negociações com países como Índia, China ou Rússia, ressaltando que acordos bilaterais continuam sendo possíveis. No entanto, destacou que a prioridade do Brasil deve ser fortalecer os laços com a Europa e a América do Norte, por haver, segundo ele, maior afinidade cultural, democrática e geográfica.

O chefe do Executivo mineiro ainda disse que enxerga três principais desafios para o País: dar o bom exemplo a partir da liderança, combater a “gastança” e enfrentar a criminalidade e a corrupção. Defendeu ainda a necessidade de união, em vez de perseguição a adversários, e recorreu a uma metáfora para ilustrar seu ponto: segundo ele, não adianta marido e mulher brigarem enquanto os filhos ficam sem almoço, sendo necessário que conversem para garantir uma casa organizada e comida na mesa.

‌



A afirmação foi feita em meio ao contexto do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e endossado pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Apesar de afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui responsabilidade nas sobretaxas, Zema tem dito que Eduardo causou um “problema para a direita” e que “um erro não justifica o outro”.

Perguntas e respostas

Quem é Romeu Zema e qual é sua nova candidatura?

‌



Romeu Zema é o governador de Minas Gerais e lançou sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026 durante um evento do partido Novo em São Paulo.

Quais críticas Zema fez durante seu discurso?

‌



Durante seu discurso, Zema criticou a gestão do PT e o judiciário, afirmando que o “lulismo está destruindo o Brasil” e que pretende “varrer o PT do mapa”. Ele também se posicionou contra o ministro Alexandre de Moraes, mencionando abusos e perseguições.

Qual é a posição de Zema em relação à sua candidatura?

Zema se posiciona como um candidato à direita e pretende intensificar suas viagens pelo país. Ele mencionou que ajustes podem ser feitos na campanha e que a decisão sobre ser vice dependerá de conversas com outros partidos.

Quais são as opiniões de Zema sobre o Brics?

Zema criticou a união do Brasil com os países do Brics, afirmando que não faz sentido geográfico e que o Brasil deve se aproximar de países democráticos ocidentais que compartilham uma raiz cultural comum.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp