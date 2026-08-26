‘Caoa Chery Tiggo 7’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (26) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Caoa Chery Tiggo 7 Pro [Divulgação] Auto Mais

“Caoa Chery Tiggo 7” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (26). A Caoa Chery oficializou nesta terça-feira a nova linha do Tiggo 7. Reestilizado e mais equipado, o SUV médio chega ao mercado em três versões.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 03:08 desta quarta (26). Confira: