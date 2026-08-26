‘Caoa Chery Tiggo 7’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (26)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Caoa Chery Tiggo 7” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (26). A Caoa Chery oficializou nesta terça-feira a nova linha do Tiggo 7. Reestilizado e mais equipado, o SUV médio chega ao mercado em três versões.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 03:08 desta quarta (26). Confira: