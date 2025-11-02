Logo R7.com
Jovem morre após ser baleada na cabeça na frente do pai e do namorado em assalto em SP

Ela era de Sorocaba, no interior de São Paulo, e estava em rua de Sapopemba, na zona lestes da capital, para entregar drone que havia vendido

São Paulo|Do R7

Uma jovem morreu após ser baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto, em Sapopemba, zona leste de São Paulo, por volta de 20h27 deste sábado (2).A jovem, que estava acompanhada do namorado e do pai, é de Sorocaba, no interior de São Paulo, e estava na capital para entregar um drone que havia vendido, quando foi abordada pelos assaltantes, que estavam de moto.

