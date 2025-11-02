Jovem morre após ser baleada na cabeça na frente do pai e do namorado em assalto em SP

Uma jovem morreu após ser baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto, em Sapopemba, zona leste de São Paulo, por volta de 20h27 deste sábado (2).A jovem, que estava acompanhada do namorado e do pai, é de Sorocaba, no interior de São Paulo, e estava na capital para entregar um drone que havia vendido, quando foi abordada pelos assaltantes, que estavam de moto.