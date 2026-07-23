Nordeste concentra casos de mortes violentas intencionais, segundo relatório

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado nesta quinta-feira (23), revelou que o Nordeste concentra a maioria dos casos de mortes violentas intencionais. Na Bahia, a média foi de 36,8 casos a cada 100 mil habitantes.



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