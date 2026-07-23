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Número de feminicídios registra crescimento de 4% em 2025

1.571 mulheres foram vítimas, segundo Anuário Brasileiro de Segurança Pública

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Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídios cresceu 4% em 2025 quando comparado a 2024. A taxa chegou a 1,4 casos a cada 100 mil mulheres, com 4 vítimas diárias.

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