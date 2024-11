Atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes vota em escola na zona sul da cidade

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, votou na manhã deste domingo (27) em um colégio na zona sul da capital. Ele estava acompanhado de sua esposa, do governador Tarcísio de Freitas, do candidato a vice Mello Araújo e do secretário de governo Gilberto Kassab e também de Tomas Covas. Após votar rapidamente em 15 segundos, ele posou para fotos.