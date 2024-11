O prefeito Fuad Noman, do PSD, foi reeleito para mais quatro anos à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com 53,76% dos votos, que configuram uma quantidade de 643 mil eleitores. Com 96,07% das urnas apuradas, ele venceu a eleição contra Bruno Engler, do PL.