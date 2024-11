Boulos questiona Nunes sobre apoio a beneficiários do Bolsa Família

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) perguntou a Ricardo Nunes (MDB) sobre o que ele chamou de falta de eficiência da prefeitura nos beneficiários do Bolsa Família, Em sua resposta, o atual prefeito citou as suas ações de assistência social e criticou o governo federal. Boulos usou a réplica para reafirmar a sua pergunta e, na tréplica, citou gestões mal-avaliadas do PSOL pelo Brasil e enumerou mais programas de assistência social.