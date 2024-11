Cármen Lúcia, presidente do TSE, visita centro de monitoração da PRF

Com as votações encerradas em 51 cidades brasileiras, começa a apuração do segundo turno em todo o Brasil. Cerca de 22% dos brasileiros voltaram às urnas neste domingo (27) para decidir quem vai comandar as 51 maiores cidades brasileiras, entre elas, 15 capitais. Há uma prevalência para a direita e a centro-direita nestas disputas. A ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE, visitou há pouco o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) da Polícia Rodoviária Federal.