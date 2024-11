Christina Lemos questiona Guilherme Boulos sobre defesa do veto à proibição da 'saidinha' temporária

Âncora do Jornal da Record, a jornalista e apresentadora Christina Lemos foi a primeira a perguntar no debate promovido por RECORD e Estadão com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Christina Lemos questionou Guilherme Boulos (PSOL) se ele mantém a posição de defesa do veto do Presidente Lula à proibição da chamada 'saidinha temporária dos presos do regime semiaberto. Na resposta de Boulos e nos comentários de Ricardo Nunes (MDB), os dois candidatos voltaram a trocar acusações.