Cuiabá (MT) elege Abilio (PL) como prefeito, com 53% dos votos O representante do PL ganhou as eleições com 163 mil votos ao seu favor

Eleições 2024|Do R7 27/10/2024 - 18h27 (Atualizado em 27/10/2024 - 18h27 ) twitter

