Guilherme Boulos vota neste domingo (27) acompanhado da vice Marta Suplicy e ministros

Guilherme Boulos votou na manhã deste domingo (27) no segundo turno das eleições municipais em São Paulo. Ele estava acompanhado da vice Marta Suplicy e do ministro Alexandre Padilha, além de outros ministros como Marina Silva. Boulos tem 42 anos, é psicanalista e deputado federal. No primeiro turno, ele ficou em segundo lugar com uma diferença de 25 mil votos do primeiro colocado.